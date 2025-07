Bombendrohungen 2023: Zwei Männer verurteilt

Stuttgart. Zwei 21jährige, die im Herbst 2023 deutschlandweit Bombendrohungen gegen Schulen, Behörden und Religionsgemeinschaften ausgesprochen und dabei den falschen Eindruck erweckt haben, die Drohungen würden von der palästinensischen Hamas ausgehen, sind am Donnerstag in Stuttgart zu Jugendstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart verurteilte einen der Täter wegen des Vortäuschens einer Straftat zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Den anderen Angeklagten aus Hamburg verurteilte die Kammer zu einer Jugendstrafe von drei Jahren. Er hat nach Überzeugung des Gerichts auch den Auftrag gegeben, eine Person in Offenbach zu töten. Die mehr als 50 Bombendrohungen gingen im Herbst 2023 per E-Mail an Empfänger in acht Bundesländern und lösten teils große Polizeieinsätze aus. (dpa/jW)