Moderna streicht jede zehnte Stelle

Frankfurt am Main. Die stark gesunkene Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen zwingt den US-Pharmakonzern Moderna zu harten Kürzungen. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, rund zehn Prozent seiner Stellen zu streichen. »Bis zum Ende des Jahres werden wir voraussichtlich weniger als 5.000 Mitarbeiter beschäftigen«, teilte Konzernchef Stephane Bancel der Belegschaft mit. Moderna hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, die Betriebskosten bis 2027 um bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar senken zu wollen. Der Konzern verdiente während der Coronapandemie Milliarden mit seinem Impfstoff. (Reuters/jW)