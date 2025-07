Einreiseverbot für israelische Minister

Den Haag. Die niederländische Regierung hat am Montag Einreiseverbote gegen die faschistischen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich verhängt. Zudem bestellte sie den israelischen Botschafter ein, um die »unerträgliche und unvertretbare« Lage in Gaza zu kritisieren. Das geht aus einem Schreiben der Regierung in Den Haag hervor. Sie wirft den Ministern vor, wiederholt zu Gewalt gegen Palästinenser aufgerufen zu haben. Sie unterstützt zudem die Empfehlung der EU, den Zugang Israels zu einem wichtigen Forschungsprogramm zu beschränken und will sich für Handelssanktionen einsetzen, sollte Israel gegen Vereinbarungen zu Hilfslieferungen verstoßen. (Reuters/jW)