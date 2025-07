Rechter Aufmarsch in Schottland verhindert

Glasgow. Rund 500 Menschen aus Gewerkschaften, Vereinen und religiösen Organisationen haben am Sonntag Anhänger der rechten UK Independence Party (UKIP) daran gehindert, durch die Innenstadt von Glasgow zu ziehen. Eine Antifaschistin berichtete gegenüber dem trotzkistischen Blatt Socialist Worker, wie die Polizei zunächst versuchte, den rechten Aufmarsch doch noch zu ermöglichen, dies aber angesichts der Proteste schließlich aufgab: »Die Polizei versuchte, uns daran zu hindern, gegen die Faschisten zu marschieren. Aber wir waren so viele, dass wir immer wieder die Polizeiketten durchbrachen. Schließlich musste die Polizei die Faschisten umleiten, so dass sie nicht mehr durch die Innenstadt marschieren konnten. Ihre erbärmliche Kundgebung wurde auf einen Friedhof verlegt«. (jW)