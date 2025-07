Felix Kästle/dpa

Mehr als 10.000 Beschäftigte des Autozulieferers ZF Friedrichshafen sind aus Protest gegen Kürzungs- und Verkaufspläne des Unternehmens am Dienstag bundesweit auf die Straße gegangen. Vor den Konzernsitz in Friedrichshafen zogen nach Angaben des Betriebsrats fast 6.000 Beschäftigte. »Wir akzeptieren nicht, dass man Leuten maßlos in den Geldbeutel greift, die schon Entgelteinbußen haben«, sagte die örtliche IG-Metall-Chefin Helene Sommer. Bei dem Autozulieferer läuft seit dem vergangenen Jahr die Streichung von bis zu 14.000 Stellen. (Reuters/jW)