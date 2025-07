Nachschlag: Tadejchens Mondfahrt

REUTERS/Sarah Meyssonnier Auf dem Mont Ventoux wächst nichts, außer Zuschauern

Mont Ventoux. Wer da zuerst an ­Petrarca denkt, hat den Radsport nie geliebt. Erratisch ragt der Felsblock aus der Provence. Entsprechend hart interpretiert er seine Baumgrenze, Millionen Jahre Wind haben ihn kahl geweht. Als Lance mit eingebautem Epo-Turbo im Jahr 2000 die Passstraße hinaufjagte, scherzte man ob der steinernen Kulisse was von Armstrong auf dem Mond. Dieses Jahr gewann ein Außenseiter. Zu viel Zeit hatte UAE den 37 Ausreißern gegeben, und die Jungs von Visma waren zu spät in die Nachführarbeit eingestiegen. Am Ende retten sich ­Valentin Paret-Peintre und Ben Healy 43 Sekunden vor den heranrauschenden Favoriten ins Ziel. Nach Schwächen in den Pyrenäen scheint Vingegaard sich gefangen zu haben, Pogačar dagegen litt an einer leichten Erkältung und konnte den Konkurrenten diesmal im Anstieg nicht abhängen. So waren sie am Dienstag ziemlich auf einem Level. Ihn im Ziel dann doch ein paar Sekunden draufzugeben, dazu reicht es bei Pogačar auch angeschlagen noch. (fb)