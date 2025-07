Deutschland und Norwegen verstärken Kooperation

Carsten Koall/dpa Gas, Wasser, Scheiße: Die Bundesrepublik und Norwegen arbeiten zusammen

Berlin. Die BRD und das Königreich Norwegen haben sich auf eine verstärkte Kooperation in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft verständigt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die am Montag anlässlich des Besuches des norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Store bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin veröffentlicht wurde. »Wir haben unsere Minister für Industrie und Energie angewiesen, unseren Dialog zur Förderung von Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit wieder aufzunehmen«, heißt es dort. »Neben der Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie sind Energieversorgung und -sicherheit, Dekarbonisierung und Klima, einschließlich CCS, Wasserstoff, kritische Mineralien, maritime Infrastruktur, wirtschaftliche Sicherheit und Digitalisierung relevante Themen für eine aktualisierte strategische Industrie- und Energiepartnerschaft.« (Reuters/jW)