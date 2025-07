JVA Stammheim: Gefangener und Justizbeamte bei Zellenbrand verletzt

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stammheim sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden, darunter ein Gefangener, wie die Stuttgarter Zeitung am Montag online berichtete. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am Samstag abend ereignet. Die Polizei habe mitgeteilt, dass der 24jährige Inhaftierte im Verdacht steht, in seiner Zelle eine Zeitung angezündet zu haben. Die Kriminalpolizei habe dem Blatt zufolge die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Nachdem gegen 19.50 Uhr am Sonnabend der Brandalarm ausgelöst worden sei, sollen Justizbeamte eine starke Rauchentwicklung aus der Zelle eines Gefangenen wahrgenommen haben. Sie konnten den 24jährigen dem Bericht zufolge aus der brennenden Zelle retten und ins Freie bringen. Er sei noch an Ort und Stelle notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Angaben der Feuerwehr handelt es sich bei den sechs übrigen Verletzten um Justizvollzugsbeamte, die sich beim Einsatz leichte Verletzungen zugezogen haben sollen, vermutlich durch Rauchgas. Sie wurden laut Stuttgarter Zeitung ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht und behandelt.

Gegen 20 Uhr waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, heißt es weiter. Der Brand in der Gefangenenzelle konnte demnach rasch gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf habe die Feuerwehr weitere Stockwerke auf einen möglichen Raucheintritt kontrolliert. (jW)