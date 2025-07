Großbritannien verhängt Sanktionen gegen russische Schattenflotte

Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa Teil einer russischen Schattenflotte? Der auf den Cookinseln registrierte Öltanker Eagle S

London. Das Vereinigte Königreich hat unilateral Sanktionen gegen 135 Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte verhängt. Die 135 Öltanker sollen seit Anfang vergangenen Jahres illegale Fracht im Wert von 24 Milliarden Dollar (20,5 Milliarden Euro) transportiert haben, wie das britische Außenministerium am Montag mitteilte. Sanktioniert werden demnach auch zwei Unternehmen, die an der Umgehung von bereits ausgesprochenen Strafmaßnahmen beteiligt sein sollen.

Als Schattenflotte werden hunderte oft veraltete und unter fremder Flagge fahrende Schiffen bezeichnet, mit denen Russland die im Zuge des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen, insbesondere das Öl-Embargo, umgehen soll. Ferner wird der Vorwurf erhoben, diese Schiffe, seien an »hybriden Angriffen« gegen den Westen im Auftrag Russlands beteiligt, etwa an absichtlichen Beschädigungen von Unterwasserkabeln in der Ostsee. (AFP/jW)