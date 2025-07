Lobby sucht Geringqualifizierte

Berlin. Lobbyverbände des Gastgewerbes und Unternehmensvertreter fordern Erleichterungen für die Einwanderung von geringqualifizierten Arbeitskräften in die BRD. Das Gastgewerbe sei nicht nur auf hochqualifizierte Fachkräfte, sondern auch auf motivierte und dienstleistungsorientierte Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen, sagte eine Sprecherin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Bei der Erwerbsmigration ausschließlich auf formal qualifizierte Fachkräfte zu setzen, greife daher zu kurz. »Wenn Unternehmen in Deutschland ausländischen Bewerbern aufgrund ihrer Berufserfahrung oder ihres Gastgebertalents einen ordentlichen Arbeitsvertrag geben und diese ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können, muss das Arbeiten in Deutschland möglich sein«, sagte die Sprecherin der Zeitung. (AFP/jW)