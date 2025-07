Hackerangriff auf US-Allianz-Tochter

Berlin. Bei einem Hackerangriff auf den US-Versicherer Allianz Life sind nach dessen Angaben Daten von einem Großteil seiner 1,4 Millionen Kunden womöglich in unbefugte Hände gelangt. Bereits am 16. Juli habe sich ein Angreifer Zugriff auf ein System zur Kundenpflege bei einem Cloudanbieter verschafft, bestätigte die Tochter des deutschen Versicherungskonzerns Allianz am Sonnabend. Durch soziale Manipulation habe der Angreifer neben Kundendaten auch Informationen über einzelne Firmenmitarbeiter erlangen können. Das US-Unternehmen schaltete nach eigenen Angaben das FBI ein. (Reuters/jW)