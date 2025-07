jW Nachrichten, Berichte und Informationen aus Kuba und Lateinamerika erhalten Sie so in Deutschland kein zweites Mal

Am 26. Juli jährt sich der Sturm auf die Moncada-Kaserne des damaligen kubanischen Diktators Batista unter Führung von Fidel Castro. Das war der Beginn der Revolution. Nicht nur auf Kuba, weltweit wird dieser Gedenktag gefeiert: als Ausdruck der Solidarität mit der revolutionären Insel und mit dem Abwehrkampf des sozialistischen Landes gegen die verbrecherische US-Blockade, als Ausdruck der Freude über die Befreiung vom Imperialismus.

Dabei scheiterte der Angriff auf die Moncada-Kaserne 1956 zunächst und zwang die Revolutionäre ins Exil. Doch Fidel und Raúl Castro, Che Guevara und weitere Genossen kehrten zurück und waren 1959 siegreich. Das zweite Mal landeten sie mit der auf der – für die Zeitung namensgebenden – Yacht »Granma« auf Kuba.

Die Granma Internacional ist eine Zeitung der PCC, der Kommunistischen Partei Kubas. Die deutschsprachige Ausgabe wird ebenso wie die Tageszeitung junge Welt vom Verlag 8. Mai vertrieben. Nachrichten und Berichte aus und über Kuba finden sich unter anderem darin. Sie sind authentisch und geben – im Gegensatz zu den deutschsprachigen Medien, darunter auch die wenigen kubasolidarischen wie die junge Welt – direkt die Einschätzungen der Kubaner selbst wieder. Auch in der Juliausgabe wird über ein breites Themenspektrum berichtet: von medizinischer Forschung und kubanischen Interpretationen der Kreislaufwirtschaft über multiforme Kriege und die Situation Cristina Kirchners, der ehemaligen Präsidentin Argentiniens, unter dem rechtsgerichteten Präsidenten Javier Milei, bis hin zu kubanischen Weitsprunghoffnungen.

Nachrichten, Berichte und Informationen aus Kuba und Lateinamerika – im Originalton, direkt und unverfälscht – erhalten Sie so in Deutschland kein zweites Mal. Ein Jahresabonnement der Granma Internacional (zwölf Ausgaben) kostet nur 20 Euro. Kommen Sie am Sonnabend dieses Wochenendes (26. Juli) zum Stand der Tageszeitung junge Welt auf der Fiesta de Solidaridad in der Lichtenberger Parkaue in Berlin, feiern Sie mit uns, und schließen Sie ein Abo der Granma ab.