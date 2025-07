Norddeutschland: Warnstreiks beim TÜV

Hannover/Bremen. In Teilen Nordwestdeutschlands sind Beschäftigte von TÜV Nord im Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi rief am Dienstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in Niedersachsen und Bremen auf, die am Mittwoch zum Teil an anderen Standorten fortgesetzt wurden. Verdi sprach am ersten Streiktag von 170 Streikenden in Hannover und 150 in Bremen. Vorausgegangen waren ergebnislose Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte mehrerer TÜV-Regionalgesellschaften. Für den Bereich des TÜV Nord sollen die Verhandlungen am Donnerstag und Freitag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 330 Euro bei 12 Monaten Laufzeit. (dpa/jW)