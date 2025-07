DGB-Umfrage: Achtstundentag beliebt

Berlin. Könnten die Beschäftigten in Deutschland selbst über ihre Arbeitszeit bestimmen, würden rund drei von vier maximal acht Stunden am Tag arbeiten. Das geht aus einer neuen Beschäftigtenbefragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor. Ein Viertel aller Befragten (26 Prozent) würde zwischen acht und zehn Stunden arbeiten. 98 Prozent wollen demnach nicht länger als zehn Stunden pro Tag arbeiten. Ihren Arbeitstag um 18 Uhr beenden möchten 95 Prozent der Beschäftigten, die große Mehrheit möchte am Abend keine Arbeit nachholen. 43 Prozent der Befragten überschreiten den Achtstundentag aber sehr häufig oder oft, wie aus dem DGB-Index hervorgeht. Bei weiteren 36 Prozent kommt dies selten vor. Nur rund einer von fünf Beschäftigten arbeitet nach eigenen Angaben nie länger als acht Stunden. (dpa/jW)