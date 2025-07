Unicredit zieht Angebot für Banco BPM zurück

Mailand. Die italienische Großbank Unicredit stoppt vorerst ihre Bemühungen zur Übernahme der Mailänder Regionalbank Banco BPM. Der Vorstand beschloss, die 14,6 Milliarden Euro schwere Umtauschofferte zurückzuziehen, wie die Bank am Dienstag abend mitteilte. Der Einfluss der Regierung habe das Angebot kaputtgemacht, hieß es. In Deutschland strebt Unicredit eine Übernahme der Commerzbank an und stößt dabei auf Widerstand, auch von der Bundesregierung. (Reuters/jW)