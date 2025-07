Türkei: Baldiger Kauf von Kampfjets »Typhoon«

Ankara. Die Türkei steht laut ihrem Präsidenten kurz vor dem Erwerb europäischer Kampfjets vom Typ »Typhoon«. Deutschland und Großbritannien hätten eine positive Haltung zum Verkauf von »Eurofighter«-Jets an die Türkei eingenommen, sagte Recep Tayyip Erdoğan laut einer am Montag veröffentlichten Mitschrift. Er fügte hinzu, Ankara wolle den Kauf so bald wie möglich abschließen. Die Jets werden von einem Konsortium aus Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien gebaut, vertreten durch die Unternehmen Airbus, BAE Systems und Leonardo. (Reuters/jW)