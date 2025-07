Ecuador: Drogenhändler an USA ausgeliefert

Quito. Ecuadors meistgesuchter Drogenhändler ist an die USA ausgeliefert worden. Dort muss er sich wegen Drogen- und Waffenhandels vor Gericht verantworten. José Adolfo Macías Villamar, auch bekannt als »Fito«, ist Anführer der berüchtigten Bande Los Choneros. Am Montag (Ortszeit) sollte er vor einem US-Bundesgericht in New York erscheinen, wie der Sender CNN berichtete. Im Falle einer Verurteilung droht Macías Villamar laut Gerichtsmitteilung eine Haftstrafe von mindestens zehn Jahren bis hin zu lebenslanger Haft. US-Behörden beschuldigen Los Choneros, mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell wichtige Kokainhandelsrouten kontrolliert zu haben. Los Choneros ist demnach verantwortlich für die Verteilung mehrerer Tonnen Kokain von Ecuador aus in die USA und in weitere Länder, wo die Nachfrage anhaltend hoch bleibt. Im April war Macías Villamar vor einem Bundesgericht in Brooklyn wegen sieben Fällen von Drogenhandel und Waffenschmuggel angeklagt worden. (dpa/jW)