UNO: Gespräche zu geteiltem Zypern

New York. Am UN-Sitz in New York sind neue Gespräche über die Zukunft der de facto geteilten Inselrepublik Zypern geführt worden. Allerdings seien lediglich einige vertrauensbildende Maßnahmen vereinbart worden, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Beide Seiten hätte demnach vereinbart, dass vier weitere Übergänge zwischen dem von der Türkei seit 1974 besetzten Norden und dem international anerkannten EU-Staat im Süden eingerichtet werden. Ein neues Treffen solle noch vor Jahresende stattfinden. (dpa/jW)