Außenminister drohen Iran mit erneuten Sanktionen

Paris. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas haben nach einem Telefonat gegenüber dem Iran ihre Entschlossenheit bekräftigt, die UN-Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, sollte es in den kommenden Wochen bei den Atomverhandlungen keine Fortschritte geben. Der sogenannte Snapback-Mechanismus, der die Wiedereinführung der Sanktionen ermöglicht, werde aktiviert, sollten bis Ende des Sommers keine Ergebnisse erzielt werden, erklärte das französische Außenministerium, an Irans Außenminister Abbas Araghtschi gerichtet, am Freitag. (AFP/jW)