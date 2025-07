Berlin. Im Rechtsstreit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg hat Exintendantin Patricia Schlesinger einen Teilerfolg erzielt. Das Landgericht Berlin sprach Schlesinger am Mittwoch mit einem Urteil Anspruch auf gefordertes Ruhegeld in Höhe von rund 18.300 Euro für den Januar 2023 zu. Wie mit weiteren Ruhegeldansprüchen umgegangen werden soll, bleibt offen. Dem Sender wiederum muss Schlesinger rund 24.000 Euro für Schäden an ihrem Dienstwagen und bestimmte Reisekosten zahlen, entschied das Landgericht und folgte damit in Teilen der Widerklage des RBB. Auch wegen Bonuszahlungen für außertariflich bezahlte Führungskräfte soll sie Schadenersatz leisten. (dpa/jW)