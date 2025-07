Militärkonferenz »Landeuro« in Hessen

Wiesbaden. Am Mittwoch startete die neue, zweitägige internationale Militärkonferenz »Landeuro«. Bei den vom Berufsverband der US-Streitkräfte Association of the U. S. Army organisierten Debatten und Vorträgen soll es um Kriegführung, Aufrüstung und die Analyse der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland gehen, berichtete dpa. Zugegen seien demnach hochrangige Vertreter von der US-Armee, der NATO, der ukrainischen sowie europäischen Politik und aus der Industrie. Es handelt sich folglich um Treffen, bei dem Lobbyisten aus der Rüstungsbranche direkt auf Politiker Einfluss nehmen können. (dpa/jW)