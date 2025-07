Exkanzler Schröder will per Video aussagen

Schwerin. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) will vor dem Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtags zur Stiftung Klima- und Umweltschutz aussagen – aber nur per Videoschalte. Das berichtete dpa unter Berufung auf Schröders Anwalt am Mittwoch. Zuletzt hatte der SPD-Politiker seine Aussage vor dem Ausschuss aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Schröder war nach seinem Ausscheiden aus dem Amt für russische Energiekonzerne aktiv sowie für die Nord Stream 2 AG. Um die inzwischen stillgelegte und teilweise zerstörte Ostseepipeline zwischen Russland und der BRD geht es im Ausschuss. (dpa/jW)