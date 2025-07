USA haben mit Abstand die meisten Militärbasen

Charlottesville. Aller Rede von der militärischen Bedrohung aus Russland zum Trotz verfügen die USA mit Abstand über die meisten ausländischen Militärbasen. Wie im aktuellen, am Montag vorgestellten Bericht der internationalen Friedensgruppe »World beyond War« zu lesen ist, werden von gegenwärtig weltweit 1.247 Militärstützpunkten im Ausland ganze 877 von der US-Armee genutzt. Achtzehn weitere Nationen verfügen zusammen über 370 Stützpunkte außerhalb ihrer Grenzen.

Während sich die US-Stützpunkte in 95 Ländern auf der ganzen Welt befinden und mit ihnen Gegner wie Russland oder China praktisch umzingelt werden, liegen die Stützpunkte des NATO-Mitglieds Türkei, des Landes mit den zweitmeisten Auslandsbasen, mit Ausnahme einer einzigen, die sich in Somalia befindet, alle nicht weit vom eigenen Land entfernt.

Russland, das von »World beyond War« die »Daseinsberechtigung der NATO« genannt wird, verfügt dem Report zufolge über 29 ausländische Militärstützpunkte. Mit wenigen Ausnahmen befinden sich diese allesamt in unmittelbarer Nähe Russlands. China besitzt überhaupt nur eine einzige militärische Auslandsbasis, und zwar in Dschibuti am Roten Meer. (jW)

