Karibik: Boot mit Geflüchteten gesunken

Santo Domingo. Nach dem Sinken eines Boots mit Geflüchteten vor der Küste der Dominikanischen Republik in der Karibik haben Rettungskräfte bislang sieben Tote gefunden. »Da weiterhin Leichen auftauchen, setzen wir die Suche fort, aber wir wissen nicht genau, wie viele Menschen an Bord waren«, sagte der Leiter der örtlichen Zivilschutzbehörde am Sonntag (Ortszeit). Bislang wurden 17 Überlebende geborgen, darunter ein Kind. Sie kommen aus der Dominikanischen Republik und Haiti. (AFP/jW)