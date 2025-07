Irland: Grausige Suche nach Kinderleichen

Dublin. Am Montag begonnene Grabungen auf dem Gelände eines früheren katholischen Heims für unverheiratete Mütter in Irland sollen Klarheit über das Schicksal Hunderter Säuglinge und Kleinkinder bringen, deren Leichen dort offensichtlich ohne richtige Bestattung verscharrt wurden. Die sterblichen Überreste sollen nun geborgen, untersucht und identifiziert werden, um sie später endlich in würdigem Rahmen bestatten zu können. Das katholische Heim »St. Mary’s« in Tuam war kein Einzelfall. Auch in anderen Heimen in Irland waren alleinstehende Mütter und ihre Kinder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt. (AFP/jW)