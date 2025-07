Kambodscha: Wehrpflicht wird eingeführt

Phnom Penh. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit dem Nachbarland Thailand hat Kambodschas Regierungschef Hun Manet für 2026 die Einführung einer Wehrpflicht angekündigt. »Diese Phase der Konfrontation ist für uns eine Lektion und eine Gelegenheit, unsere Armee zu überprüfen, zu bewerten und Ziele zur Neugestaltung zu setzen«, sagte Hun Manet am Montag bei einer Zeremonie in einem Übungszentrum der Armee. »Von 2026 an wird das Gesetz zur Wehrpflicht umgesetzt.« Das Parlament hatte 2006 einer Wehrpflicht von 18 Monaten zugestimmt. Das Gesetz trat bislang aber nie in Kraft. (AFP/jW)