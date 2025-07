Frankreich: Aufrüstung soll beschleunigt werden

Paris. Frankreich will seine Aufrüstung beschleunigen und den Verteidigungshaushalt drei Jahre früher als geplant verdoppeln. Das Militärbudget solle nun bis 2027 auf 64 Milliarden Euro steigen, zweimal so hoch wie 2017, kündigte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag an. Finanziert werden sollen die Mehrausgaben durch eine höhere Wirtschaftsleistung. »Unsere militärische Unabhängigkeit ist untrennbar mit unserer finanziellen Unabhängigkeit verbunden«, sagte Macron. Diesen Dienstag sollen Details vorgestellt werden. Ursprünglich waren für 2026 Kürzungen von 40 Milliarden Euro geplant. (Reuters/jW))