Regierung: Höhere Strafen bei Klinikgewalt

Berlin. Die Bundesregierung will Gewalt gegen medizinisches Personal in Krankenhäusern und Praxen schärfer ahnden. »Diejenigen anzugreifen, die anderen helfen, ist absolut inakzeptabel«, sagte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) der FAZ (Montagausgabe). Hintergrund ist eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag von Union und SPD, den strafrechtlichen Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, Polizisten sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe zu verschärfen. Das Ressort will im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen. (dpa/jW)