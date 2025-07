Berlin: Bewährungsstrafe für Expolizisten

Berlin. Wegen eines Angriffs auf einen Mann an der mobilen Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz im Jahr 2021 ist ein 37jähriger ehemaliger Polizeibeamter zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach ihn am Montag der Körperverletzung im Amt und der Nötigung schuldig. Drei ebenfalls angeklagte Kollegen wurden freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr plädiert. Der damalige Polizist habe mit äußerster Brutalität gegen den Kopf des alkoholisierten Manns geschlagen. Der Geschädigte war in die Wache gekommen, um einen Diebstahl anzuzeigen. (AFP/jW)