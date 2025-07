Polizeiminister in Südafrika suspendiert

Pretoria. Nach Vorwürfen der Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen gegen Polizei und Justiz in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa seinen Polizeiminister Senzo Mchunu am Sonntag suspendiert. In einem entsprechenden Statement führt Ramaphosa schwere Anschuldigungen an, nach denen ein kriminelles Kartell die Strafverfolgungs- und Geheimdienststrukturen unterwandert habe. Insbesondere wird Mchunu vorgeworfen, sich in Ermittlungen eingemischt und mit Beschuldigten kooperiert zu haben. Ab August soll zunächst der Jurist Firoz Cachalia sein Nachfolger werden. (dpa/jW)