China und Russland bekräftigen Allianz

Beijing. China und Russland haben nach einem Treffen ihrer Außenminister Wang Yi und Sergej Lawrow in Beijing ihre Zusammenarbeit bekräftigt. Der enge Kontakt solle »die Entwicklung und Wiederbelebung des jeweils anderen Landes fördern und gemeinsam auf die Herausforderungen einer sich verändernden Welt reagieren«, teilte das chinesische Außenministerium am Sonntag mit. Beide Seiten hätten sich auch über die koreanische Halbinsel und die iranische Atomfrage ausgetauscht. Diesen Dienstag findet in Beijing ein Außenministertreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt. (Reuters/jW)