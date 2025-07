Michael Ukas/dpa

Nach einem mit einer Räumungsandrohung verbundenen Polizeiaufmarsch haben die Teilnehmer des palästinasolidarischen Protestcamps in der Nähe des Bundeskanzleramts in Berlin am Montag ihre Zelte abgebaut. Nach jW-Informationen ging dem Polizeieinsatz eine Beschwerde aus dem Kanzleramt wegen angeblicher »Lärmemissionen« voraus. Ein Polizeisprecher erklärte, man habe sich mit der Versammlungsleitung darauf verständigt, dass die »Dauerversammlung« umzieht. Ausweichstandort ist nun der Washingtonplatz am Berliner Hauptbahnhof. (jW)