EU bereitet Zölle gegen USA vor

Brüssel. Die EU bereitet nach den neu von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zöllen im Gegenzug Abgaben auf Importe aus den USA im Wert von 72 Milliarden Euro vor. Das kündigte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič am Montag nach einem Handelsministertreffen in Brüssel an. Bei den Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen geht es um eine Liste mit Industrie- und Agrarerzeugnissen aus den USA, die von EU-Zöllen betroffen sein sollen, falls die Bemühungen für eine Einigung scheitern. Über die Ankündigung von Trump, ab dem 1. August neue Zölle von 30 Prozent auf Importe aus der EU erheben zu wollen, hatte sich Šefčovič zuvor enttäuscht geäußert. Nach wochenlangen Verhandlungen wäre man fast am Ziel gewesen, sagte er. Trumps Verkündung bringe »eine völlig andere Dynamik«. Der EU-Kommissar betonte, dass er den Dialog mit den USA fortsetzen werde. (dpa/jW)