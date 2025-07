Gazakrieg: Verschleppter Arzt in kritischem Zustand

Ramallah. Der Gesundheitszustand des von der israelischen Armee verschleppten Direktors des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Nordgaza, Hussam Abu Safija, ist kritisch. Das sagte dessen Anwalt Ghaid Kassem in einer Stellungnahme am Montag. Die Armee nahm Abu Safija fest, als sie das Krankenhaus im Dezember vergangenen Jahres stürmte. Nach Angaben seines Anwalts werde der Arzt gefoltert, und ihm werde der Zugang zu medizinischer Versorgung verweigert. Er habe mehr als 40 Kilogramm verloren und werde in Isolationshaft festgehalten. Immer wieder tötet die israelische Armee gezielt Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder verschleppt sie. Laut der lokalen Gesundheitsbehörde seien bereits mehr als 1.580 medizinische Fachkräfte getötet worden. Mehrere von ihnen wurden augenscheinlich in israelischen Gefängnissen zu Tode gefoltert, wie Human Rights Watch berichtete. (jW)