Israel greift im Norden des Libanons mit Drohnen an

Foto: Hussein Malla/AP/dpa Eine israelische Drohne vom Typ Hermes 450 überfliegt die Stadt Tyrus im Südlibanon (21.11.2024).

Tel Aviv/Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Norden des Libanons sind nach libanesischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. In der Nähe der Hafenstadt Tripoli am Mittelmeer sei ein Fahrzeug von einer Drohne getroffen worden, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden, meldete das Gesundheitsministerium in Beirut. Das israelische Militär teilte mit, bei Tripoli einen »hochrangigen Hamas-Terroristen« angegriffen zu haben. Weitere Details nannte die Armee zum Angriff nicht.

Israel greift immer wieder Ziele im Nachbarland an. Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz hatten sich Ende November vergangenen Jahres nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Das israelische Militär greift dennoch nahezu täglich im Süden und Osten des Libanons an. Bei den Angriffen kommt es auch immer wieder zu Toten. (jW/dpa)