Daimler Truck streicht 5.000 Jobs in BRD

Leinfelden-Echterdingen/Charlotte. Daimler Truck will bis 2030 rund 5.000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte der Nutzfahrzeughersteller am Montag in der US-Stadt Charlotte mit. Betroffen ist demnach die Lastwagensparte des Unternehmens aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Dort gab es Ende 2024 rund 28.000 Stellen. Insgesamt hat Daimler Truck hierzulande rund 35.500 Beschäftigte. Der Konzern hatte sich bereits im Mai mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte für die fünf deutschen Standorte geeinigt. Diese umfassen einen »sozialverträglichen« Personalabbau, aber auch, dass es bis Ende 2034 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Einem Sprecher zufolge werden die Stellen nun weitgehend über »natürliche Fluktuation« und Altersteilzeit abgebaut. Aber auch gezielte Abfindungsprogramme seien möglich, hieß es. (dpa/jW)