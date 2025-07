Palästinensische Agentur: Israel nimmt Chefredakteur fest

Majdi Mohammad/AP/dpa Israelisches Militär bei Tulkarem (6.7.2025)

Bethlehem. Das israelische Militär hat nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Maan deren Chefredakteur im Westjordanland festgenommen. Die israelischen Behörden ordneten an, Nasser Laham bis zum Donnerstag zu inhaftieren, berichtete Maan unter Berufung auf einen Anwalt. Die Festnahme sei in der Nacht zum Montag im Haus Lahams in der Ortschaft Al-Doha nahe Bethlehem erfolgt. Das israelische Militär bestätigte auf Anfrage lediglich, dass eine »gesuchte Person« in Bethlehem gefasst worden sei. Angaben darüber, was dem Journalisten vorgeworfen wird, lagen zunächst nicht vor. Neben seiner Tätigkeit als Chefredakteur ist Laham auch Leiter des Bethlehemer Büros des libanesischen Fernsehesenders Al-Majadin. In Israel und den besetzten Gebieten ist der Sender verboten. (dpa/jW)