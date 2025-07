Menschenhandel: Interpol meldet 158 Festnahmen

Lyon. Bei einem internationalen Einsatz gegen Menschenhandel in Österreich und mehr als 40 anderen Ländern sind 158 Menschen festgenommen worden. Insgesamt seien rund 1.200 mutmaßliche Opfer aus 64 Ländern entdeckt worden, teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol am Freitag an ihrem Sitz im französischen Lyon mit. Der von rumänischen und österreichischen Behörden geleitete Einsatz Anfang Juni hatte sich demnach auf Opfer sexueller Ausbeutung, Zwangskriminalität und Zwangsbettelei konzentriert. (AFP/jW)