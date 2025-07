USA: Aktivist fordert Millionen von Regierung

Washington. Der nach 104 Tagen in Abschiebehaft freigelassene propalästinensische Aktivist Machmud Chalil verlangt von der US-Regierung 20 Millionen Dollar Entschädigung, wie dpa am Freitag berichtete. Er fordere diese Summe für die Schäden, die ihm durch die »politisch motivierte Verhaftung« entstanden seien, teilte die Nichtregierungsorganisation Center for Constitutional Rights mit, die ihn juristisch unterstützt. Anstelle einer Zahlung akzeptiere Chalil auch eine offizielle Entschuldigung der Regierung sowie eine Abkehr von der »verfassungswidrigen Politik« gegen Teilnehmer an den Uniprotesten gegen den Gazakrieg. (dpa/jW)