UNO: 2025 Mehr als 3.000 Haitianer getötet

Port-au-Prince. In Haiti sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit Jahresbeginn mehr als 3.000 Menschen durch kriminelle Banden getötet geworden. Dies sagte eine Sprecherin von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Freitag vor Journalisten in Genf. Ein Bericht der UNO zeigt die Entwicklung von Bandenkriminalität in Haiti seit vergangenem Oktober. Demnach nahm die Gewalt stark zu. Zugleich dehnten die Banden ihren Einfluss im Zentrum und im Norden des Landes sowie in Richtung der Dominikanischen Republik weiter aus. Seit Juni 2024 befinden sich von den Vereinten Nationen unterstützte internationale Truppen im Land, die von Kenia angeführt werden. (AFP/jW)