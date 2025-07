Strafgericht nennt Lage im Sudan »inakzeptabel«

New York. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) sieht Anhaltspunkte für Kriegsverbrechen in Darfur im Westen Sudans. Sie habe Schwierigkeiten, »angemessene Worte für das Ausmaß des Leidens« in der Region zu finden, sagte Anklägerin Nazhat Shameen Khan am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Anhörung zum Sudan im UN-Sicherheitsrat. Die humanitäre Lage sei inakzeptabel, Hunger breite sich aus. Der Sicherheitsrat hatte den IStGH bereits 2005 beauftragt, wegen Verbrechen gegen die Menschheit in Darfur zu ermitteln. Heute wird der ganze Sudan von einem blutigen Machtkampf verfeindeter Militärs heimgesucht. (AFP/jW)