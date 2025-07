EU: Deutsche Ökosysteme in schlechtem Zustand

Brüssel. Der Zustand vieler Ökosysteme in Deutschland hat sich laut der Europäischen Kommission weiter verschlechtert. Demnach werden 63 Prozent der Arten und 69 Prozent der Lebensräume als »ungünstig-unzureichend« oder »ungünstig-schlecht« eingestuft. Nur neun Prozent der Flüsse, Seen und anderer Oberflächengewässer in der BRD befinden sich in einem guten oder besseren ökologischen Zustand, wie aus der sogenannten Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik hervorgeht, die am Montag vorgestellt wurde. (dpa/jW)