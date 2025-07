Marseille: Haftstrafen nach Häusereinsturz

Marseille. Sechseinhalb Jahre nach dem Einsturz zweier baufälliger Häuser in Marseille hat ein Gericht in der südfranzösischen Hafenstadt am Montag mehrere Verantwortliche zu Haftstrafen verurteilt. Bei dem Einsturz starben acht Menschen. Drei Eigentümer wurden zu Haftstrafen von drei bis vier Jahren verurteilt, teils auf Bewährung, teils in Form einer elektronischen Fußfessel. Einem der Miteigentümer warf der Richter mit Blick auf die überfälligen Renovierungsarbeiten eine »Blockadestrategie« vor. (AFP/jW)