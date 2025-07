Donohoe vor Wiederwahl zum Eurogruppen-Chef

Brüssel. Der amtierende Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe steht vor einer dritten Amtszeit. Seine beiden Herausforderer, der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo und der litauische Finanzminister Rimantas Šadžius, zogen vor Beginn eines Treffens der Eurogruppe am Montag in Brüssel ihre Bewerbungen zurück. In der Gruppe, der derzeit 20 Staaten angehören, stimmen die Länder mit der Gemeinschaftswährung ihre Wirtschaftspolitik ab. Im kommenden Januar soll auch Bulgarien den Euro einführen und damit in die Eurogruppe aufgenommen werden. Am Dienstag wollen die EU-Finanzminister den entsprechenden Beschluss fällen. (AFP/jW)