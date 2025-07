Linke-MdB Foullong legt Mandat nieder

Berlin. Der Linke-Bundestagsabgeordnete Uwe Foullong aus Bottrop legt wenige Monate nach seinem erstmaligen Einzug in den Bundestag das Mandat nieder. In einer Pressemitteilung am Montag verwies der 67jährige ehemalige hauptamtliche Verdi-Funktionär auf gesundheitliche Gründe und den Rat seiner Ärzte. Das Mandat will Foullong zum 31. Juli niederlegen. Er war Sprecher der Fraktion für Geld- und Finanzmarktpolitik und Mitglied des Finanzausschusses. Nachrücken wird für Foullong die 22jährige Studentin Lisa Schubert aus Düsseldorf. (jW)