Mehr als 2.100 Drogentote im Jahr 2024

Berlin. In der BRD sind im vergangenen Jahr 2.137 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Das waren 90 weniger als im Vorjahr, wie der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), am Montag in Berlin mitteilte. Besorgniserregend nannte er den Anstieg der Todesfälle bei Drogenabhängigen unter 30 Jahren. Es gebe zudem einen sprunghaften Zuwachs an Todesfällen in Verbindung mit synthetischen Opioiden wie etwa Fentanyl. 2024 stieg die Zahl demnach um 16 Prozent auf 342 Todesfälle. Die Zahl der Drogentoten durch sogenannte neue psychoaktive Stoffe stieg um mehr als 70 Prozent auf 154. (dpa/jW)