Berichte: 3.500 neue Panzer für 25 Milliarden Euro

Berlin. Die Bundesregierung plant laut übereinstimmenden Berichten verschiedener Medien, die sich auf »informierte Kreise« berufen, die Anschaffung von 1.000 neuen Kampfpanzern vom Typ »Leopard« und 2.500 Radpanzern vom Typ »GTK Boxer« für die Bundeswehr. Die Kosten dafür sollen bei rund 25 Milliarden Euro liegen. Ein entsprechender Auftrag werde derzeit von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geprüft. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums wollte diese Angaben am Montag in der Bundespressekonferenz weder bestätigen noch dementieren und verwies darauf, »dass wir über die konkreten Zahlen dann informieren, wenn wir das Parlament informiert haben«. Es sei aber so, »dass wir in den letzten 25 Jahren verwaltet haben« und jetzt »die Chance haben, das zu beschaffen, was wirklich benötigt wird, um die Verteidigungsfähigkeit herzustellen«. (jW)