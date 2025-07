Sebastian Willnow/dpa Produktionsstätte des US-amerikanischen Konzerns Dow in Schkopau, Sachsen-Anhalt (25.4.2025)

Jetzt ist es offiziell. Der US-Chemieriese Dow will bis 2027 zwei Anlagen in Mitteldeutschland dichtmachen, berichtete der MDR am Montag. In Böhlen in Sachsen und in Schkopau in Sachsen-Anhalt. Betroffen von der Schließung sind der sogenannte Steamcracker in Böhlen, der aus Rohbenzin chemische Grundstoffe herstellt, sowie die Chlor-Alkali- und Vinylanlagen in Schkopau. Damit stehen rund 550 Jobs auf der Kippe. Dow hat eigenen Angaben zufolge 13 Standorte in der BRD mit etwa 3.400 Beschäftigten.

Wie begründen die Bosse die Werksdemontage? Die Schließung der Anlagen, die ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stünden, »dient dazu, Produktionskapazitäten anzupassen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen sowie kosten- und energieintensive Anlagen aus dem Portfolio zu entfernen«, steht in der Konzernmitteilung.

Auch sonst üblicher Firmensprech. Die strukturellen Herausforderungen für die Industrie in Europa seien riesig: Dazu gehörten Überkapazitäten, die durch zunehmende Importe verschärft würden, geringe Wachstumsaussichten, mangelnde Nachfrage aus Schlüsselindustrien, hohe Energie- und Rohstoffkosten, steigende CO2-Kosten, immenser Investitionsbedarf für Modernisierungen, hohe Kosten und fehlende Planbarkeit durch regulatorische Belastungen.

Extra bedrohlich ist: Der Cracker gelte als »Herz« der Verbundproduktion von Dow in der Region. Branchenkenner fürchteten, »dass von dem Aus weitere Firmen und damit Arbeitsplätze betroffen sein könnten«, mutmaßte das Handelsblatt online am Montag.

Erst Ende Mai hatte die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) samt Betriebsrat (BR) in Böhlen zaghaft protestiert – im Rahmen einer »politischen Mittagspause«. Ein »klares Signal« sei damals von der Belegschaft ausgegangen, meinte BR-Chef Andreas Zielke vor Medienvertretern. Und die Landesbezirksleiterin der IG BCE Nordost, Stephanie Albrecht-Suliak, zeigte sich »maximal verärgert«. Denn die Folgen der Schließung wären für die Region »katastrophal.« Als Gewerkschaft werde man das nicht hinnehmen, und um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Abwarten, bis es offiziell ist.