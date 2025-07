Jugendlicher von israelischer Armee im Westjordanland getötet

Cindy Riechau/dpa

Ramallah. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland ist am Dienstag ein Jugendlicher getötet worden. Soldaten hätten am frühen Morgen im Zentrum der Stadt Ramallah auf ihn geschossen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Er sei seinen Verletzungen erlegen. Palästinensische Medien gaben sein Alter mit 16 Jahren an, laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah soll er 15 Jahre alt gewesen sein.

Die israelische Armee sagte dazu, während eines Einsatzes im Bereich von Ramallah seien Soldaten mit Steinen beworfen worden. Diese hätten mit Warnschüssen in die Luft reagiert. Der Vorfall werde untersucht. WAFA meldete unter Berufung auf Sicherheitskreise zudem, dass israelische Soldaten im Süden des Westjordanlands einen Palästinenser nahe einer Sperranlage zwischen Israel und dem Palästinensergebiet erschossen hätten. Laut Gesundheitsministerium war der Getötete 24 Jahre alt. (dpa/jW)