Rund 24.000 Euro im Monat: AfD-Chefs erhalten deutlich höhere Zulage

Michael Kappeler/dpa Zur Kasse bitte: Die beiden AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel (Berlin, 20.5.2025)

Berlin. Die AfD-Partei- und Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla bekommen ab jetzt deutlich mehr Geld. Neben der normalen Bundestagsdiät in Höhe von knapp 12.000 Euro zahlt ihnen die AfD-Fraktion statt wie bisher 6.000 von nun an eine Zulage von rund 12.000 Euro. Das wurde dpa auf Anfrage am Montag bestätigt. Damit kommen Weidel und Chrupalla auf rund 24.000 Euro pro Monat. Wie alle Bundestagsabgeordneten bekommen sie außerdem dazu eine steuerfreie monatliche Kostenpauschale von gut 5.300 Euro für Kosten zur Ausübung des Mandats, wie die Miete des Wahlkreisbüros, Material, Taxifahrten, Hotelkosten oder die Unterkunft in Berlin. Die Aufstockung sei Teil des Finanzplans der Fraktion für diese Legislaturperiode, dem die Fraktion am vergangenen Dienstag einstimmig zugestimmt habe, hieß es. Die Bundestagsfraktionen erhalten ihr Geld laut Abgeordnetengesetz aus dem Bundeshaushalt. In diesem Jahr sind dafür für alle Fraktionen zusammen rund 123 Millionen Euro veranschlagt. (dpa/jW)